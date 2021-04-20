Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





— У нас вызывает определенное удивление, что госпожа назначенный посол, несколько раз посещая Вильнюс, Варшаву и еще какие-то страны, делает определенные заявления, в то же время наши партнеры не дают до конца четкого ответа относительно того, в каком статусе госпожа посол намерена прибыть в Беларусь. Говорят лишь о желании установить прямые контакты на официальном уровне, — сказал Макей.





По его словам, пишет TUT.BY, белорусская сторона заинтересована в восстановлении прямых контактов.





— Мы готовы принять американского посла в любое время, но мы хотим иметь четкую и понятную перспективу нашего дальнейшего взаимодействия по всем направлениям с нашими американскими партнерами. Мы заинтересованы в нормальных равноправных отношениях с США во всех сферах и областях. Но мы не приемлем определенные методы попытки оказать давление на Беларусь, неважно, от кого бы они не исходили, и здесь события последних дней действительно заставляют еще раз повторно проанализировать и состояние наших отношений с этой крупнейшей державой мира и посмотреть, что и кто стоит за попыткой организации государственного переворота в Беларуси, как об этом было сказано по линии спецслужб.





Он отметил, что МИД соответствующим образом отреагирует на ситуацию.





— Но повторюсь еще раз — мы хотели бы тщательно изучить все аспекты для того, чтобы аргументированно и взвешенно дать соответствующую оценку. Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси, если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это. Я думаю, что в таком случае она будет сидеть в посольстве и ничего не делать и не сможет эффективно работать, в том числе и по установлению прямых контактов между структурами Беларуси и США, — сказал министр.





16 апреля в интервью Национальному общественному радио США отвечая на вопрос, когда она летит в Минск, Джули Фишер заявила, что у нее нет визы.





— С нового года я надеялась прибыть в Минск. Я была утверждена на должность сенатом США в конце декабря. Но до сих пор не удалось приехать в Минск. США со своей стороны готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий, — сказала Фишер.





19 апреля Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе заявила, что США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще 8 белорусских госпредприятий.



