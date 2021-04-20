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Правозащитники: Политических заключенных на «химии» тоже начали помечать цветами. Ранее сообщалось о такой практике в колониях

Родственники отбывающих наказание на «химии» сообщили правозащитникам MAYDAY, что людей, которые отбывают уголовное наказание по политически мотивированным приговорам, начали помечать.

Иллюстративное фото freepik


«Есть три бирки. Красная — совсем плохо, ее дают склонным к нападению на сотрудников. Жёлтые, их больше, склонные к экстремизму и так далее. Это называется профучёт, пишет МогилевОнлайн. Таких людей отмечают каждый час. С 9 до 18 часов выход в город запрещен, только дают полтора часа, чтобы добраться на работу. По приходу мастер должен отзвониться в комендатуру, что человек прибыл на работу», — сообщили родственники.

Как сообщают правозащитники, для политических создали и отдельные бытовые условия. «Профучетники», которые якобы «склонны к экстремизму и другой деструктивной деятельности», спят только на втором ярусе. Если у них не зафиксировали нарушения, то их могут перевести на первый, но обычно не переводят.

«Есть запрет на посещение родственников, то есть в город не разрешают выходить, только в фойе на 4 часа. На выходных тоже запретили выходить», — рассказали родственники.
По данным правозащитников, из Минска «пришла бумага, под которой обязали подписаться политических, в которой оговаривается запрет на краткосрочные отпуска — то есть на выходные раз в месяц домой ездить запрещено». Таким образом получается, что «политические химики» опасны для общества.

«Также, когда „политический“ заявление пишет на холодильник или ещё что-то, просят писать на имя того, кто живёт с тобой в комнате, чтобы фамилия не мелькала», — сообщают правозащитники со ссылкой на свой источник, который утверждает, что все распоряжения приходят из Минска.
Как сообщается, все заключенные имеют красную или желтую бирку, нет ни одной белой бирки. В любой момент могут подойти и обыскать их.

19 апреля появилась информация, что в могилевских колониях политзаключенных стали помечать специальными бирками.
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