Правозащитники признали трех новых политзаключенных









31 марта 2021-го Кирилл Козей и Юрий Сергей судом Заводского района были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 339, ч. 3 ст. 295 УК и осуждены к лишению свободы сроком на 7 и 6 лет соответственно.





По данным мониторинга правозащитников, пишет Салідарнасць, мера пресечения в отношении обвиняемых была необоснованно избрана в виде заключения под стражу.





Этому предшествовали грубые процессуальные нарушения, в результате которых обвиняемые были помещены в СИЗО только на 17-й день после фактического задержания.





Кроме того, обвиняемый Казей сообщил, что принуждался к признанию вины и самооговору под пытками.





4 февраля 2021-го Алексей Поведайло судом Барановичского района был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 295-3 УК, и приговорен к двум годам лишения свободы.





По состоянию на 20 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 357 человек.