Беларусь - самая опасная страна для журналистов в Европе





"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Беларусь опустилась в рейтинге на 158 место из 180. Среди европейский стран у нее худший показатель.





"После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации, пишет belmarket.by. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.





После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.





Украина занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы, Россия - 150-е.