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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусь - самая опасная страна для журналистов в Европе

Беларусь опустилась в рейтинге "Репортеров без границ" за год на пять строчек и находится сейчас на 158-м месте из 180.


"Репортеры без границ" опубликовали ежегодный мировой рейтинг свободы СМИ. Беларусь опустилась в рейтинге на 158 место из 180. Среди европейский стран  у нее худший показатель.

"После спорных президентских выборов 9 августа режим Александра Лукашенко попытался помешать независимому освещению ситуации в стране при помощи брутального насилия и массивных репрессий", - указывается в докладе организации, пишет belmarket.by. По данным RSF, более 400 журналистов в Беларуси до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них впоследствии сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

После президентских выборов доступ к десяткам независимых новостных сайтов оказался заблокирован. По данным инициативы KeepItOn, выступающей за свободу интернета в мире, с августа по декабрь 2020 года доступ к интернету в Беларуси был блокирован в общей сложности на протяжении 121 дня.

Украина занимает сейчас 97-е место в мире по уровню свободы прессы, Россия - 150-е.
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