Чем грозит Лукашенко

На мой взгляд, ключевыми являются следующие слова Лукашенко: «Даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп» и так далее, у них ничего не получится».





То есть речь идет о том, чтобы создать некую страховку сохранения нынешнего режима: и сейчас, и после ухода его создателя.





Внутри Беларуси такой страховки быть не может. Можно, конечно, подписать декрет о том, что государство будет вечно жить по принципам «лукашизма» (как когда-то ленинизма), но такие документы в ситуации «если меня не будет», как правило, резко перестают работать.





Просматривается только один вариант, который позволит правящему клану получить не стопроцентные, но весомые гарантии. Этот вариант называется Кремль.





Как именно это будет выглядеть? Сценариев хватает. Например, размещение российских военных баз в Беларуси.





В этой связи стоит обратить внимание на свежее заявление заместителя госсекретаря Совета безопасности Владимира Арчакова на Беларусь-1: «Время разрушительных и кровопролитных войн отнюдь не ушло в прошлое. Я бы не стал так самозабвенно говорить (это можно было услышать в последнее время): дескать, «кому мы там особо нужны, кто нас там собирается завоевывать?» и т.д. Ведь события и факты говорят совершенно об обратном, если посмотреть в том числе на военные приготовления наших соседей... Буквально круглые сутки, каждый день, абсолютно без перерыва возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство».





Более того, под предлогом, что «войска НАТО лязгают гусеницами», Лукашенко в части отказа от суверенитета способен вообще на всё. А российское руководство с удовольствием использует возможности по расширению своего влияния на Беларусь: военного, политического, экономического, любого.





Но Лукашенко не был бы Лукашенко, если бы не попытался извлечь из этой ситуации максимум для себя. Пока декрет не опубликован, он по сути представляет собой пустой сосуд, который можно наполнить самым разным содержимым. На Запад уже организована утечка информации о том, на что готов правитель Беларуси со скрытым подтекстом: мол, теперь от ваших действий зависит, насколько далеко он зайдет.





Блефует ли Лукашенко, точно знает лишь он сам. К сожалению, я уверен в одном: понимая, что в среднесрочной перспективе власть удержать не удастся, правитель Беларуси, как уже говорилось выше, не остановится ни перед чем. Для него суверенитет лишь средство для достижения цели – максимально возможной власти над этим «клочком земли».





Конечно, слияние с Россией несет риски для абсолютизма. Но, судя по тому, что говорит сам Лукашенко, его гораздо больше пугает перспектива прихода к власти «не тех». А без российских штыков и российских денег устоять уже проблематично.





Возможен и более хитрый план: выстроить систему сдержек и противовесов, основанную на принципе «тронете меня – хана суверенитету». Тогда опция российского военного присутствия в Беларуси не активируется сразу, а будет дамокловым мечом висеть над сторонниками перемен и Западом.





…С 1994 по 1999 годы Лукашенко двигался в сторону объединения с Россией, надеясь сменить Бориса Ельцина в Кремле. Когда там воцарился Владимир Путин, правитель Беларуси на протяжении 20 лет проводил иную политику, уклоняясь от слишком тесных объятий того, кого сам именовал «старшим братом». Но с августа 2020-го Лукашенко вновь сменил курс. Впрочем, для Беларуси он всегда был миной замедленного действия – и нынешние события это мнение подтверждают.