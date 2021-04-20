







В перерыве между переговорами Лукашенко и Путин играли в хоккей. Фото Mikhail Klimentyev/Kremlin





Идрис Дебби, погибший 20 апреля, руководил Республикой Чад с декабря 1990 года. В списке глав стран, 68-летний, погибший 20 апреля, руководил Республикой Чад с декабря 1990 года. В списке глав стран, пишет Белсат, наиболее находящихся у власти и при этом не являющихся монархами, он занимал восьмое место.





На первой позиции в рейтинге находится Поль Бийя – 88-летний президент Камеруна. Своей страной он правит с 30 июня 1975 года.





Серебро у президента Экваториальной Гвинеи Теодора Объянги. Свой пост он занял 30 августа 1979 года.





Третье место занимает Али Хаменеи, возглавивший Иран 13 октября 1981 года. Сначала 82-летний политик был президентом страны, а затем стал верховным лидером.





В топ-10 также вошли президент Республики Конго Дени Сасу Нгуэса (правит 37 лет), премьер-министр Камбоджи Хун Сен (36 лет у власти), президент Уганды Йоуэри Мусевени (35 лет), фактический верховный правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев (29 лет, до того руководил еще Казахской ССР), президент Таджикистана Эмомали Рахмон (28 лет) и президент Эритреи Исаяс Афеверки (почти 28 лет).





Замыкает топ-10 списка Александр Лукашенко, который впервые заступил на президентский пост 20 июля 1994 года – почти 26 лет и 273 дня назад.











