Особенно на фоне непрекращающихся обвинений Украины со стороны официального Минска в попытках тем или иным образом повлиять на ситуацию в Беларуси. То к нам прорывается джип с оружием, то это оружие в Беларусь чуть ли не вагонами переправляют, а то какие-то "украинские националисты" планируют принять участие в военном перевороте в нашей стране.





Игорь Тышкевич. Кто или что стоит за созданием из Украины образа врага? Втянут ли Беларусь в российско-украинское противостояние? Как на отношениях Минска и Киева отразится дело о "попытке захвата власти"? На вопросы Еврорадио отвечает аналитик Украинского института будущего







