+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Украинские националисты" и "переворот в Беларуси" - есть ли связь?

Напряжение на украинско-российской границе возрастает ежедневно, и вопрос о возможном вовлечении в это противостояние Беларуси как главного военного союзника России остаётся открытым.

Особенно на фоне непрекращающихся обвинений Украины со стороны официального Минска в попытках тем или иным образом повлиять на ситуацию в Беларуси. То к нам прорывается джип с оружием, то это оружие в Беларусь чуть ли не вагонами переправляют, а то какие-то "украинские националисты" планируют принять участие в военном перевороте в нашей стране.

Кто или что стоит за созданием из Украины образа врага? Втянут ли Беларусь в российско-украинское противостояние? Как на отношениях Минска и Киева отразится дело о "попытке захвата власти"? На вопросы Еврорадио отвечает аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]