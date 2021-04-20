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Депутаты приняли заявление в связи с "госпереворотом"

Белорусские депутаты приняли заявление в связи с информацией о попытке "госпереворота" в Беларуси, сообщили в нижней палате парламента.

"Подготовку таких действий нужно рассматривать как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь", - говорится в заявлении, которое распространил Telegram-канал Палаты представителей.

Белорусские парламентарии "решительно осуждают любые попытки насильственного свержения государственной власти и призывают международное сообщество немедленно отказаться от поддержки любых деструктивных сил, дестабилизирующих внутриполитическую обстановку в Беларуси", отмечается в заявлении.

Там также отмечается, что "предпосылкой данного преступного умысла стало неуклонное разрушение основ и традиционных принципов международного права. На протяжении нескольких десятилетий ряд государств вмешивается во внутренние дела других стран, прикрываясь искаженными представлениями о защите свобод и демократических ценностей".

Депутаты также заявили о недопустимости "санкций и иных мер экономического давления".

"Широкое распространение получила организация цветных революций для свержения законно избранных органов власти в суверенных государствах. Везде такие действия вели к разрушению, уничтожению национальных традиций и государственности, обнищанию и гибели людей. 

Сегодня мы становимся свидетелями деградации этих методов до уровня преступных подрывных операций, заговоров, прямо нацеленных на разжигание вражды и убийства", - утверждается в заявлении.
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