Как подтвердил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника агентства, глава государства серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице.





"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", — заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.





Ранее стало известно, что Идрис Деби переизбрался на шестой срок, якобы набрав более 79% голосов. Он находился на посту главы государства с декабря 1990 года.





В день выборов, 11 апреля, боевики начали наступление с баз в Ливии. В воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).





Как пишет газета Al Wihda, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. В скором времени должны обнародовать "хартию переходного периода".





В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения".





Переходный период продлится полтора года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.