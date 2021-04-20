Президент Чада умер от полученных в бою ранений - он правил страной 30 лет
Пезидент Чада Идрис Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны, передает Франс Пресс со ссылкой на заявление военных.
Как подтвердил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, 68-летний Деби приехал на передовую, чтобы отпраздновать победу в борьбе с боевиками и руководить операциями вооруженных сил. По словам собеседника агентства, глава государства серьезно пострадал в столкновениях и впоследствии скончался в больнице.
"Идрис Деби Итно только что испустил свой последний вздох, защищая территориальную целостность на поле боя. Мы с глубокой горечью сообщаем об этом народу Чада", — заявил официальный представитель армии генерал Азем Бермандоа Агуна в эфире местного телеканала.
Ранее стало известно, что Идрис Деби переизбрался на шестой срок, якобы набрав более 79% голосов. Он находился на посту главы государства с декабря 1990 года.
В день выборов, 11 апреля, боевики начали наступление с баз в Ливии. В воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).
Как пишет газета Al Wihda, после смерти президента в стране учредили переходный военный совет, его возглавил сын Деби Махамат. В скором времени должны обнародовать "хартию переходного периода".
В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы "до дальнейшего распоряжения".
Переходный период продлится полтора года. Действующие кабмин и парламент распустили. Военный совет пообещал провести новые выборы.
Источник: ria.ru
15:32 20/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение