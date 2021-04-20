Как сообщает БелаПАН, Дударева обвиняют якобы в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 3 ст. 426 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 209 УК). Вины он не признает. 19 июня 2020 года правозащитники признали Дударева политзаключенным.





Уголовное дело против него рассматривает председатель суда Чаусского района Елена Королько. Государственное обвинение представляет прокурор прокуратуры Чаусского района Сергей Снытченко.





Должность заместителя председателя Могилевского горисполкома Дударев занимал с сентября 2018-го по август 2019 года, курировал вопросы строительства и ЖКХ. До этого руководил отделом строительства в городской администрации.





В 2016 году, когда Дударев возглавлял отдел строительства в Могилевском горисполкоме, к нему возникли вопросы у правоохранителей: Владимир Дударев и жена зампреда Могилевского облисполкома переоборудовали чердак дома в самом центре Могилева и сделали двухуровневые квартиры. Дело даже дошло до суда.





Прокурор Могилева обратился с гражданским иском, в котором просил признать регистрацию недвижимого имущества недействительной. Но нарушений после многочисленных проверок не нашли.





Задержали Дударева 11 июня 2020 года. На тот момент он работал заместителем директора акционерного общества «Домостроение» и был областным координатором инициативной группы Бабарико.





С тех пор сведений о судьбе заключенного не появлялось. В суде стало известно, что содержится он в следственном изоляторе, который находится в тюрьме № 4 Могилева.





Дудареву инкриминируют три эпизода "преступной деятельности", в результате которой, как установило предварительное следствие, нанесен ущерб общественным и государственным интересам на 41 381 рублей.





Вины Дударев не признал. По его словам, многочисленные проверки, в том числе правоохранительных органов, по оглашенным прокурором фактам ранее не выявили нарушений законодательства с его стороны.





Свою позицию он собирается высказать на следующих судебных заседаниях более основательно.





На суд 19 апреля приехали родные обвиняемого. Его жена Елена в беседе с журналистами отметила, что предъявленные мужу обвинения необоснованные и надуманные.





Супруга надеется, что правосудие разберется, и воздерживается говорить о политическом аспекте этого дела. Она сообщила, что на здоровье муж не жалуется, но надлежащая медицинская помощь в изоляторе, по ее мнению, не оказывается.





Адвокат Евгений Богуславский попросил суд изменить меру пресечения для подзащитного на домашний арест или поручительство, так как в заключении его хронические болезни, в частности гипертония, обострились. Прокурор выступил против, его поддержала судья.





Дударев - не первый из могилевских членов инициативной группы Бабарико, находящийся под уголовным преследованием. В июне 2020 года был задержан руководитель могилевской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов.





26 февраля 2021 года суд Октябрьского района Могилева приговорил его к трем годам колонии общего режима за превышение служебных полномочий с нанесением ущерба в крупном размере. Согласно выводам следствия, Кармызов незаконно выдал кредит на 75 тысяч рублей.





На процесс против Кармызова не пустили журналистов независимых СМИ.