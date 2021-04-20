Сегодня Александра Федуту должен увидеть адвокат





На минувшей неделе в минской квартире Александра Федуты прошел обыск, пишет Народная воля.





«Все было культурно и вежливо, – говорит жена Федуты Марина Шибко. – Конечно, обыск шел долго. Забрали старые телефоны, флешки, пару бумаг… Обыск шел с 6 до 11, а в девять часов вечера мы читали Иосифа Бродского. И хоть у меня был обыск, я читала Бродского: муж передал через адвоката, такое свидание на дистанции. Он в камере читал наизусть, а я дома по двухтомнику. Все повторяется, как десять лет назад…»





В прошлую пятницу Марина Шибко передала мужу сменную одежду и необходимые лекарства.