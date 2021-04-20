"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит, пишет newsru.com Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала глава МИД.





Она напомнила, что в воскресенье представители Евросоюза "выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального". "Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", - отметила Лийметс.







