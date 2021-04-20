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Глава МИД Эстонии выразила готовность предоставить убежище Алексею Навальному

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила порталу ERR, что ее страна готова рассмотреть вопрос о предоставлении убежища политику Алексею Навальному, если от него поступит такой запрос.

"Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какой стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит, пишет newsru.com Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному", - сказала глава МИД.

Она напомнила, что в воскресенье представители Евросоюза "выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушение прав человека в России в связи с задержанием Алексея Навального". "Мы видим, как ухудшилось его здоровье. Россия должна деэскалировать военную деятельность в приграничных районах Украины, соблюдать нормы международного права и прекратить нарушения прав человека", - отметила Лийметс.
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