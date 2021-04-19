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Валерий Ковалевский: «Это все выглядит провокацией и этому веры нет»

Посол США Джули Фишер 19 апреля встретилась в Вильнюсе со Светланой Тихановской и представителями ее офиса, пишет belsat.eu


Встреча в Вильнюсе с послом США Джули Фишер, 19 апреля 2021 г. Фото: пресс-служба Светланы Тихановской

Обсуждались вопросы санкций против белорусских предприятий, освобождение белорусских политических заключенных, а также тема «покушения» на главу Беларуси.

На прошлой неделе в Москве были задержаны политтехнолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, которых спецслужбы Беларуси и России обвиняют в подготовке «военного переворота» в Беларуси и покушении на Александра Лукашенко. Соединенные Штаты ставят под сомнение версии КГБ и ФСБ, заявил в прямом эфире «Белсата» Валерий Ковалевский, представитель Светланы Тихановской по международным вопросам.

«Мы знаем позицию Соединенных Штатов – это ложь и не соответствует действительности. Эта позиция была заявлена еще накануне приезда посла Фишер. Поэтому позиция и Светланы Тихановской, и Джули Фишер в этом вопросе солидарна – это все выглядит провокацией и этому веры нет», – заявил Валерий Ковалевский.

Заявление белорусских и российских спецслужб отдаляет новую белорусскую оппозицию от переговоров с действующими властями в Минске, заявил в прямом эфире «Белсата» Валерий Ковалевский. Вместе с этим он подчеркнул – в Вильнюсе не верят в версию белорусских спецслужб о покушении на главу Беларуси.

«Эта придуманная история отдаляет Беларусь от возможностей урегулирования конфликта с Западом и собственно белорусским обществом», – говорит Валерий Ковалевский.

По словам Вашингтона Лукашенко не является легитимным президентом, подчеркнул собеседник «Белсата».
АА/ИР belsat.eu
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