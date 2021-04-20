По всей видимости, его обвиняют в "акте терроризма", сообщили в незарегистрированном в Беларуси правозащитном центре "Весна".





"Бывший следователь Евгений Юшкевич в СИЗО КГБ. В его квартире прошел обыск на основании постановления, в котором указана статья уголовного кодекса "акт терроризма", - говорится в сообщении правозащитного центра.





Информацию о местонахождении Юшкевича правозащитникам предоставила его адвокат Мария Колесова-Гудилина. Она же рассказала, что в его квартире был проведен обыск "на основании постановления, в котором указана 289 статья уголовного кодекса – "Акт терроризма".



