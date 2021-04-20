Посол США не собирается уезжать из Москвы, несмотря на советы Лаврова

Посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы отправиться на консультации в Вашингтон. Об этом сообщил в понедельник, 19 апреля, портал Axios со ссылкой на источники.





По утверждению издания, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона должна «заставить его» уехать, если хочет, чтобы он покинул Москву.





Глава МИД Сергей Лавров 16 апреля сообщил, что российская сторона рекомендовала Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации», цитирует telegraf.by





В тот же день Россия обнародовала ответ на санкции США против России. В частности, речь шла о высылке дипломатов.



