



Светлана Тихановская приняла с визитом посла США Джули Фишер. Фишер сообщила Тихановской, что Министерство финансов США возобновляет санкции против девяти белорусских госпредприятий. Через 45 дней сотрудничество с этими предприятиями должно быть остановлено, сообщает пресс-служба Тихановской.

















Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси. США призывают режим Лукашенко немедленно освободить всех политзаключенных.





Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций. Под них попадают следующие предприятия:





Белорусский нефтяной торговый дом

«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«Гродно Химволокно»

«Лакокраска»

«Нафтан»

«Полоцк Стекловолокно»





Ранее санкции были отменены, но в марте 2021-го США заявили, что вновь запустят их, и избежать этого режим может, если освободит политзаключенных и пойдет на диалог с народом. В ответ на это режим Лукашенко заявил, что в Беларуси нет политзаключенных.





Джули Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.





Напомним, в конце марта Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима».



