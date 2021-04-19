+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Кремль подыгрывает Лукашенко: Песков заявил, что Путин обсуждал "переворот" в Минске с Байденом

Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден по телефону обсуждали попытку "переворота" в Беларуси, заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


В минувшую субботу Лукашенко рассказал, что на него и членов его семьи готовилось "покушение". Спецслужбы РБ якобы при помощи коллег из ФСБ сумели это предотвратить и задержали группу, якобы готовившую "вооруженный переворот".

При этом Лукашенко заявил, что эта тема будто бы поднималась во время телефонного разговора президентов России и США. И якобы Владимир Путин напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям в ответ на что, американский президент "только булькал".

В беседе с Дмитрием Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре лидеров двух стран.

"Да, могу", - оказался немногословен Песков.

При этом вопрос о том, есть ли у Кремля информация о причастности администрации президента США к "покушению" и "перевороту", о которых говорил  Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ оставил без комментариев.

"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - объяснил свою немногословность Песков.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]