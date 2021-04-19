Кремль подыгрывает Лукашенко: Песков заявил, что Путин обсуждал "переворот" в Минске с Байденом
Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден по телефону обсуждали попытку "переворота" в Беларуси, заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувшую субботу Лукашенко рассказал, что на него и членов его семьи готовилось "покушение". Спецслужбы РБ якобы при помощи коллег из ФСБ сумели это предотвратить и задержали группу, якобы готовившую "вооруженный переворот".
При этом Лукашенко заявил, что эта тема будто бы поднималась во время телефонного разговора президентов России и США. И якобы Владимир Путин напрямую спросил у Джо Байдена о причастности американских спецслужб к готовившимся преступлениям в ответ на что, американский президент "только булькал".
В беседе с Дмитрием Песковым журналисты спросили, может ли он подтвердить, действительно ли данная тема поднималась в разговоре лидеров двух стран.
"Да, могу", - оказался немногословен Песков.
При этом вопрос о том, есть ли у Кремля информация о причастности администрации президента США к "покушению" и "перевороту", о которых говорил Лукашенко, пресс-секретарь президента РФ оставил без комментариев.
"Действительно, была операция специальных служб. В данном случае я не буду ничего комментировать. Всю информацию, которая может выдаваться - ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению", - объяснил свою немногословность Песков.
14:12 19/04/2021
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