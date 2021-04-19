В Беларуси еще 20 новых политзаключенных

Блогеры, бизнесмены, активисты штабов кандидатов в президенты, участники акций протеста находятся в местах несвободы, вдали от своих родных и близких из-за того, что не побоялись воспользоваться своими правами – правом на участие в мирных собраниях, на высказывание своего мнения и на участие в политической жизни страны.



