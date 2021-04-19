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ФСИН РФ сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

Алексея Навального перевели из колонии в стационар областной больницы для осужденных, сообщает ФСИН. Ему назначена витаминная терапия с его согласия.

Во ФСИН назвали состояние оппозиционера удовлетворительным. Его ежедневно осматривает врач-терапевт.

Навальный с 31 марта голодает с требованием допустить к нему гражданских врачей. Сначала он сообщил о сильных болях в спине, из-за которых у него отнялась нога, затем его госпитализировали с высокой температурой и подозрением на туберкулез. 

Опубликованные его врачом результаты анализов свидетельствуют о почечной недостаточности и проблемах с сердцем. Лечащие врачи Навального дважды приезжали к колонии, в которой он отбывает срок, но их отказались к нему пустить.

Письмо с требованием допустить к Навальному подписали более 70 деятелей культуры со всего мира, в том числе писательница Джоан Роулинг, актер Джуд Лоу и другие. 
Источник: tvrain.ru
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