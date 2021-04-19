– Эксперты уже выявили большое количество нестыковок в рассказе белорусских властей о заговоре с участием Федуты и Зенковича. Но кому и для чего потребовалась эта история?





– Она понадобилась прежде всего белорусским властям, которые и устроили провокацию с вызовом «заговорщиков» в Москву для встречи с «белорусскими генералами». Думаю, эту историю будут использовать для нового этапа погрома всех политических оппонентов.





Но эта провокация также оказалась выгодна и российским властям. Смотрел вчера российские телеканалы: «заговор» против Лукашенко используется для дискредитации Запада. Дескать, смотрите: Байден объявил Путина убийцей, а на самом деле убийца другой.





Причем ссылались на слова Лукашенко, который сказал: кто мог отдать такой приказ – только самый главный человек в США. Дескать, Лукашенко не мог заявить такое, не имея оснований. В той же программе Соловьева эта тема сильно раскручивалась.





– На субботнике Лукашенко пообещал принять «одно из самых принципиальных решений за четверть века президентства» – в форме декрета. Что он мог иметь в виду?





– Сложно гадать. Но если судить по тому контексту, в рамках которого было сделано это заявление (то есть в контексте информации о заговоре против Лукашенко), то я боюсь, что этот декрет может быть направлен в сторону усиления репрессий.





Не исключаю, что этот документ может предоставить упрощенный вариант правосудия для того, чтобы судить людей, обвиненных в особо опасных преступлениях – терроризме, заговоре и т.д.





В этой связи вспоминается история СССР. После убийства Кирова было принято решение об упрощении правосудия в отношении обвиняемых в преступлениях против советской власти.





Наверное, и в Беларуси теперь можно ожидать аналогичных решений.