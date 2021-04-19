Но помимо этого запланирован и ряд двусторонних встреч. В частности предполагается, что сегодня глава белорусского МИД встретится с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.





В МИД говорят, что во время этих встреч будут обсуждаться "актуальные вопросы международной повестки дня", "белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес".





Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в феврале выступила в Женеве с докладом о ситуации в Беларуси. Она заявила, что события лета-осени 2020-го года привели к "кризису беспрецедентных масштабов в области прав человека" в стране.





Более того, по ее словам, уже после завершения работы над докладом ситуация в Беларуси ухудшилась. В своем выступлении она упомянула и массовые произвольные аресты, и "систематическое отрицание фундаментальных свобод".





К президенту Международного комитета Красного Креста Петеру Мауреру неоднократно обращался писатель Саша Филипенко — просил его обратить внимание на то, что происходит в Беларуси, и особенно — в белорусских тюрьмах и изоляторах.





Филипенко предлагал Мауреру приехать и посмотреть, как "женщины спят на бетонных полах и металлических сетках без матрасов, в которых хлеб кладут под голову вместо подушек, туалеты представляют собой дыры в полах, не огороженные даже шторками, а надзиратели не разрешают передавать в камеры ни зубные щетки, ни прокладки".





Но глава МККК сказал, что у организации нет соответствующего мандата, поэтому проинспектировать белорусские тюрьмы он не сможет, хотя на самом деле это, мягко говоря, не совсем так.