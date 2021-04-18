



Он заявил, что не организовывал встречу в Москве с силовиками и даже не был в курсе, что туда направились задержанные.





Игорь Макар в интервью «Дмитрия Болкунца». Но о задержании Юрия Зенковича и Александра Федуты он не знал. По его словам, «на сегодняшний день можно предупреждать всех, кто находится в Москве и кто несогласен с режимом Лукашенко». в интервью « Белсату » отметил, что его коллеги из КГБ ранее предупредили его о том, что «выехала группа на задержание». Но о задержаниион не знал. По его словам, «на сегодняшний день можно предупреждать всех, кто находится в Москве и кто несогласен с режимом Лукашенко».





«Лукашенко принимает все меры, чтобы просто обезглавить оппозицию. Это надуманное преступление, этого ничего не было. Мы общались в открытом Zoom на американском форуме, запись рассылалась многим коллегам. Там ничего не скрывалось, и я даже сейчас говорю, что несогласен с тем, что Лукашенко у власти. И я буду прилагать все усилия, чтобы этого не было», – подчеркнул Игорь Макар.





Игорь Макар также опроверг свою возможную причастность к «сливу» информацию спецслужбам. По его словам, в группу из последнего расследования его приглашали Дмитрий Щигельский и Юрий Зенкович в результате общего консенсуса остальных членов группы. Он полагает, что с Юрием Зенковичем и Александром Федутой в Москве встречались подставные контрразведчики КГБ.





«В Москве связи у меня были – это правда. И то, что я планировал делать, – это тоже правда. Но это не так масштабно, как сейчас заявляется. Я даже не представляю, как это сделать, потому что в этой ситуации это невозможно. И с военными я бы ничего не делал, абсолютно. Единственное, что нужно, – чтобы Российской Федерация не поддерживала режим Лукашенко. Это для меня было важным. Чтобы российские войска, если народ будет воевать за свою землю – ведь с Лукашенко просто уже не будет никак, не зашли на территорию Республики Беларусь», – подчеркнул Игорь Макар.





Ранее Телеграф сообщил, что ФСБ России 17 апреля заявила о задержании двух человек, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси и убийство Александра Лукашенко.





Сам он даже рассказал подробности про погреб: «Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал — о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили».









«Очевидно, что такие жесткие заявления со стороны официального Минска только осложняют и так достаточно серьезно ухудшившиеся отношения. По сути, слова и действия Лукашенко не оставляют Соединенным Штатам никакого другого выбора, кроме как действительно рассматривать санкции в качестве своего основного инструмента выстраивания отношений с официальным Минском», — считает Арсений Сивицкий.