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Суздальцев: То, о чем говорили эти люди - это обычный кухонный разговор миллионов беларусов

Если постоянно беспокоить «духа переворотов», то он обязательно материализуется.

Суздальцев: То, о чем говорили эти люди - это обычный кухонный разговор миллионов беларусов
фото из открытых источников
Российский политолог Андрей Суздальцев на сайте politoboz.com анализирует заявление Лукашенко о том, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и Юрий Зенкович были причастны к планированию покушения на него и его сыновей. Лукашенко также заявил, что за подготовкой покушения стояли спецслужбы и руководство США:

— Видео и запись zoom’а производит впечатление. Заговор, без всяких сомнений, был, но развивали идею захвата власти, арестов членов белорусского правительства, блокирования Минска (автор цитирует по видео встречи в кафе) какие-то любители и наивные мечтатели. Детский сад какой-то… Так заговоры не делают. Заговорщики хотя бы умные книжки читают. Можно посоветовать изданное в 2021 году Русским фондом содействия образованию и науке в Москве, учебное пособие Эдварда Люттвака «Государственный переворот. Практическое пособие». Переплет твердый (!). Кроме того, автор этих строк как-то не видит в арестованных организаторов военного мятежа. То, о чем говорили эти люди в zoom’е и в кафе, в Беларуси говорят все, поголовно. Это обычный кухонный разговор миллионов граждан республики. Всех сажать?

Итак, автор этих строк все-таки считает своим долгом высказать сомнение в том, что арестованные представляют какую-то угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Люди эти известны своими однозначно антиправительственными политическими взглядами, но вряд ли они способны к какой-то организованной деятельности против существующего в РБ политического режима. Причем оба арестованных всегда были известны своей исключительной словоохотливостью и стремлением придать собственным персонам явно завышенную политическую значимость и влиятельность на международной арене и в той же Москве.

Однако российский политолог обращает внимание на то, что Лукашенко все-таки боится повторить судьбу египетского президента Анвара Садата, о которой разговаривали «заговорщики»:

— Лукашенко, вдруг осознав, что 9 мая 2021 года может выйти весь Минск, праздничный парад просто отменил. В принципе, ожидалось, что белорусский диктатор сошлется на «третью волну» COVID-19, что, сразу скажем, выглядело бы крайне неубедительно. В 2020 году, когда в мире никакой вакцины еще не было, Лукашенко трижды провозглашал «победу» над коронавирусом. При этом оппозиционные марши запрещались по причине эпидемии, а проправительственные стимулировались, что позволило утверждать, что сторонники Лукашенко вирусом не заражаются. Некоторые офицеры даже принялись передавать этот необыкновенный «заряд энергии и решительности» рукопожатием…

Но вот сейчас, когда, по идее, уже вся республика должна быть привита, так как вакцины навалом (Лукашенко готов уже ее поставить в Азербайджан), вдруг пришла «третья волна».

Но, в итоге, с 9 мая все становится на «место». Будет объявлено, что по причине заговора или подготовки мятежа парада не будет. За это придется поблагодарить Федуту, вспомнившего в zoom’е об убийстве 6 октября 1981 года президента Египта Анвара Садата прямо на праздничном параде.

Андрей Суздальцев считает, пишет charter97.org, что если постоянно затрагивать тему мятежа и заговора, то она когда-нибудь из плоскости разговоров перейдет в реальность:

— Появление заговоров, а следом террористических актов, является индикатором того, что раскол в белорусском обществе приобрел невыносимый для государства характер. Оно может существовать, но развиваться не сможет. Постоянные угрозы заговоров, мятежей и террористических актов парализуют белорусское государство.

Белорусские власти не понимают, что, раздувая и провоцируя мятежи и заговоры, постоянно создавая иллюзию террористической угрозы, они хватаются за обоюдоострое лезвие и активно вызывают «духов» из кровавой бездны. Нет сомнений, что эти «духи» обязательно материализуются и придут… И что тогда будет делать заслуженный режиссер Беливуда Иван Тертель?
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