КГБ Беларуси: задержанные по делу о госперевороте дают признательные показания
Задержанные по делу о госперевороте дают признательные показания, заявил начальник отдела следственного управления Комитета государственной безопасности Константин Бычек в эфире телеканала ОНТв воскресенье.
"В настоящее время продолжаются следственные действия. Задержанные лица водворены в следственный изолятор КГБ. Они сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Нами, в числе прочего, подготовлены запросы в компетентные учреждения юстиции иностранных государств об оказании нам правовой помощи для расследования данного уголовного дела", - цитирует interfax.by/Бычека .
08:40 19/04/2021
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