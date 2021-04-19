В качестве обоснования введения «красного террора», как большевикам в 1918-м...





Несколько дней назад, 13 апреля, в эфире «Еврорадио» выступал военный эксперт Егор Лебедок. Его спросили, есть ли опасность терактов, которые могут организовать сами власти для усиления своих позиций и поддержания популярности, пишет ej.by





К идее теракта Егор Лебедок отнесся скептически. По его мнению, в логическую схему властей лучше бы вписалось «покушения на Лукашенко».





«Пока идейно не хватает только покушения на Лукашенко либо кого-то из вышестоящих. Символично, я имею в виду, не хватает (никого не призываю так поступать). Для логики наращивания террористической угрозы», заявил эксперт.





Он напомнил про то, как в 1918 году идеологически использовалось «покушение на Ленина». Оно сразу стало причиной принятия постановления совнаркома о «красном терроре» и начале масштабной борьбы с остатками «белой гвардии». Конечно, такого "красного террора", как в 1918 году, ожидать не стоит, но вот его более современной интерпретации - вполне.





Эксперт считал, что теракт был бы для властей идеологически гораздо менее выгоден: «А теракт… не думаю, что это как-то радикально изменит картину. Понятно, что это даст еще больше полномочий милиции и военным. Но у них сейчас и так полномочия «стреляй – не хочу, только сделай вид, что ты кого-то предупреждал». Поэтому не вижу [выгоды] ни для одной политической стороны, даже включая внешних акторов, что-то здесь взрывать».





В ответ на предположение о теме покушения ведущий пошутил: «Будем знать: если что-то случится, то либо логическая цепочка продолжается, либо Лебедок тут что-то сглазил».





17 апреля Александр Лукашенко заявил, что политолог Александр Федута, глава партии БНФ Григорий Костусев и юрист Юрий Зенкович под кураторством спецслужб США участвовали в подготовке покушения на него и его сыновей. Вечером на ОНТ вышел сюжет с подробностями расследования работы организованной группы, пытавшейся захватить власть в Беларуси. Позже ФСБ России заявило о своем участии в предотвращении покушения, правда вся информация им шла от белорусского КГБ.





Как видим, на счет «покушения» и продолжения логической цепочки эксперт оказался прав. Но вот окажется ли прав на счет «красного террора» с целью уничтожения своих противников? Рассказывая о раскрытом заговоре Александр Лукашенко заявил: «не дай бог они прикоснуться к моим детям, которые вообще не причастны к этому - это будет страшная резня». Воспринимать ли это как эмоциональный всплеск или как объявление того самого «красного террора», станет понятно уже в ближайшее время, когда власти озвучат свои новые инициативы по наведению так называемого порядке в стране.







