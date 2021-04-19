Как известно, США готовы с 26 апреля 2021 года восстановить ранее отмененные односторонние санкции в отношении белорусских предприятий. В списке их семь: ОАО «Белшина», «ГродноАзот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», «Белорусский нефтяной торговый дом». 12 апреля стало известно о задержании в Москве юриста Юрия Зенковича, имеющего белорусское и американское гражданство. Этот факт обсуждался как возвращение официального Минска к торговле политзаключенными — задержание американского гражданина, дескать, будет дополнительным элементом торга или ответного давления белорусских властей. Однако события минувшей субботы ставят под сомнение хоть какой-то диалог Минска и Вашингтона вообще. Напомним, 17 апреля Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей, и связал ее со спецслужбами США. 7 апреля. Федеральная служба безопасности России в тот же день выступила с заявлением, в котором утверждает, что задержанные в Москве белорусский политолог Александр Федута и американский адвокат белорусского происхождения Юрий Зенкович планировали военный переворот в Беларуси.





Арсений Сивицкий, после субботних заявлений в случае с задержанием Юрия Зенковича уже не столько важен тот факт, что он является американским гражданином, «важны прямые обвинения руководства США в подготовке операции по устранению руководителя белорусского государства». «Очевидно, что такие жесткие заявления со стороны официального Минска только осложняют и так достаточно серьезно ухудшившиеся отношения. По сути, слова и действия Лукашенко не оставляют Соединенным Штатам никакого другого выбора, кроме как действительно рассматривать санкции в качестве своего основного инструмента выстраивания отношений с официальным Минском, - подчеркнул Арсений Сивицкий. - Я полагаю, что с 26 апреля Соединенные Штаты будут поступательно возвращать санкционный режим, который действовал до 2015 года и потом был заморожен, а впоследствии эти санкции ужесточат». Как отмечает в интервью Thinktanks.by глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований, после субботних заявлений в случае с задержанием Юрия Зенковича уже не столько важен тот факт, что он является американским гражданином, «важны прямые обвинения руководства США в подготовке операции по устранению руководителя белорусского государства». «Очевидно, что такие жесткие заявления со стороны официального Минска только осложняют и так достаточно серьезно ухудшившиеся отношения. По сути, слова и действия Лукашенко не оставляют Соединенным Штатам никакого другого выбора, кроме как действительно рассматривать санкции в качестве своего основного инструмента выстраивания отношений с официальным Минском, - подчеркнул Арсений Сивицкий. -





Политолог также отметил, что в целом Вашингтон де-факто признает, что Беларусь входит в зону геополитического влияния России. «В частности, в одном из последних докладов директора национальной разведки США указывается, что в случае если Кремль захочет ввести войска в Беларусь, то он это сделает без каких-либо препятствий. В докладе не просматривается особого желания Вашингтона противостоять реализации этого замысла», - сказал Арсений Сивицкий. «Таким образом получается, что в преддверии переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, которые назначены на 22 апреля, Минск радикально ухудшил свои переговорные позиции, оборвав какие-либо перспективы даже если не нормализации отношений с Соединенными Штатами, то хотя бы поддержания какого-то прагматического диалога. И не исключено что к этой оперативной комбинации, результаты которой нам продемонстрировало государственное телевидение, имеет непосредственное отношение российская сторона, цель которой заключалась в том, чтобы убедить Александра Лукашенко в подготовке переворота Соединенными Штатами — и в итоге поспособствовать еще большему ухудшению двусторонних отношений Вашингтона и Минска», - подчеркнул политолог.

Аспекты неминуемого сближения

По мнению Арсения Сивицкого, Москва преследовала цель «выставить себя спасителем Лукашенко и поставить его в еще более зависимое положение, чтобы таким образом добиться от него еще больших уступок, которые могут быть связаны как с параметрами будущего транзита власти в Беларуси, так и с углублением интеграции, прежде всего, конечно, в военно-политической сфере». «Однако здесь тоже существует определенная доля неизвестности. Дело в том, что согласно Акту о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси, который был принят Конгрессом США еще в прошлом году и подписан президентом Дональдом Трампом, любые процессы интеграции, которые будут происходить в рамках Союзного государства Беларуси и России после президентских выборов 9 августа 2020 года, не будут считаться легитимными. То есть Соединенные Штаты не будут признавать эти процессы законными и будут рассматривать их как незаконный подрыв со стороны России суверенитета и независимости Беларуси, что может провоцировать введение санкций в отношении России в будущем, - сказал Арсений Сивицкий. - Поэтому несмотря на то, что вся эта ситуация благоприятствует Кремлю в проведении своих стратегических национальных интересов по отношению к Беларуси, если отношения между Вашингтоном и Москвой вновь ухудшатся, то не исключено, что Соединенные Штаты просто будут использовать фактор вмешательства России во внутренние дела Беларуси для еще большего ужесточения санкционного давления на Российскую Федерацию. Так что не все так однозначно. Если сейчас Соединенные Штаты все больше и больше теряют интерес к Беларуси, потому что они, например, не готовы с Россией ссориться из-за нашей страны, так как здесь не имеют значительных интересов, то в будущем эта ситуация может кардинально измениться, как это происходило между 2014-м и 2020-м годами. Тогда для Соединенных Штатов сохранение Беларуси в качестве независимого и суверенного государства было важным инструментом поддержания безопасности своих союзников в регионе».





Ситуация также ухудшает и позицию Александра Лукашенко на ближайших переговорах с Владимиром Путиным — «в условиях, когда Минск не может работать в режиме многовекторности и привлекать поддержку других центров силы, таких как США и ЕС, с которыми отношения достигли очередного дна, но и Китая, который заинтересован в нормальных отношениях Беларуси и Запада». «Беларусь становится еще более уязвимой перед лицом давления со стороны Москвы, которая, несомненно, будет подталкивать белорусские власти к невыгодным для страны решениям. Мы это уже наблюдали по прежним событиям, например, по переориентации транзитных потоков с балтийских портов на российские, которые с коммерческой точки зрения абсолютно невыгодны, но политически необходимы — ведь Лукашенко вынужден сейчас расплачиваться за поддержку, оказанную Россией в прошлом году. Ну а то, что Россия сейчас выставит себя главным спасителем Александра Лукашенко и также предъявит счет — здесь сомнений нет», - считает Арсений Сивицкий.



