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На брестской стеле сначала закрасили «Погоню» на гербе Могилева, а потом вообще сняли его

На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили серым цветом.


Фото: Белсат

Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни, пишет МогилевОнлайн. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества — Погони. Башни стоят на зеленом поле.

Теперь герб Могилева вообще исчез со стелы.
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