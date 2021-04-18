На брестской стеле сначала закрасили «Погоню» на гербе Могилева, а потом вообще сняли его
На стеле в Бресте располагаются гербы областных центров Беларуси. Как ранее сообщал МогилевОнлайн, «Погоню» на гербе Могилева после обновления стелы закрасили серым цветом.
Фото: Белсат
Официально герб Могилева представляет собой синий щит, на котором изображены три белые башни, пишет МогилевОнлайн. В средней башне открыты ворота, но вход преграждает рыцарь с поднятым мечом. Под крышей этой башни изображен срезанный снизу красный круглый щит с элементом герба Великого Литовского княжества — Погони. Башни стоят на зеленом поле.
Теперь герб Могилева вообще исчез со стелы.
18:19 18/04/2021
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