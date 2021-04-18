Вашингтон назвал "абсолютно ложными" обвинения в покушении на Лукашенко
В Госдепартаменте США назвали "абсолютно ложными" заявления о причастности Вашингтона к попыткам физического устранения Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США сообщает ТАСС.
Здание Госдепа США
"Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным", — утверждал он, передает Еврорадио.
Накануне Александр Лукашенко заявил, что "явно иностранные спецслужбы — ЦРУ или ФБР" готовили покушение на него и на его детей. По его словам, заговорщики собирались захватить членов семьи Лукашенко и держать их в погребе в Гомельской области.
17:00 18/04/2021
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