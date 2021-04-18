МИД РФ: заявлениями из Чехии хотели перекрыть данные о подготовке переворота в Минске

Западу заявлениями из Чехии нужно было перекрыть информацию о готовящемся перевороте в Беларуси. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».