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Посол США Джули Фишер не может приехать в Минск — у неё нет визы

Посол США в Беларуси Джули Фишер не может приехать в Минск из-за отсутствия белорусской визы. Об этом она сказала в интервью NPR:


Джули Фишер

"С нового года я очень надеялась приехать в Минск. В конце декабря я была утверждена [послом] Сенатом. Но сегодня я не могу приехать в Минск. Соединенные Штаты, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий", — сказала Фишер.

Несмотря на это, передает Еврорадио, посол не собирается сидеть сложа руки: "Я собираюсь поехать в Вильнюс и Варшаву, где буду напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют нашу озабоченность событиями в Беларуси". Джули Фишер планирует встретиться со Светланой Тихановской и её командой.

Посол говорит, что "с учетом того, как прошли выборы в августе прошлого года", она сомневается в том, что Лукашенко является легитимным лидером Беларуси. "Не может быть никаких сомнений в том, что Александр Лукашенко остается у власти и контролирует правительство в Беларуси. Но есть разница между легитимностью и осуществлением власти", — добавляет она.

16 декабря 2020 года Сенат США утвердил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла в Минске. Решение было принято единогласно. Но Беларусь и США до сих пор не реализовали план обмена послами, составленный в начале 2020 года. Более того, назначенный послом Беларуси в США Олег Кравченко за время согласования формальностей и политического кризиса, начавшегося после президентских выборов умер, так и не дождавшись переезда в Вашингтон.
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