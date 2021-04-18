Посол США Джули Фишер не может приехать в Минск — у неё нет визы





Джули Фишер





"С нового года я очень надеялась приехать в Минск. В конце декабря я была утверждена [послом] Сенатом. Но сегодня я не могу приехать в Минск. Соединенные Штаты, со своей стороны, готовы. Я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий", — сказала Фишер.





Несмотря на это, передает Еврорадио, посол не собирается сидеть сложа руки: "Я собираюсь поехать в Вильнюс и Варшаву, где буду напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют нашу озабоченность событиями в Беларуси". Джули Фишер планирует встретиться со Светланой Тихановской и её командой.





Посол говорит, что "с учетом того, как прошли выборы в августе прошлого года", она сомневается в том, что Лукашенко является легитимным лидером Беларуси. "Не может быть никаких сомнений в том, что Александр Лукашенко остается у власти и контролирует правительство в Беларуси. Но есть разница между легитимностью и осуществлением власти", — добавляет она.





16 декабря 2020 года Сенат США утвердил кандидатуру Джули Фишер на должность нового посла в Минске. Решение было принято единогласно. Но Беларусь и США до сих пор не реализовали план обмена послами, составленный в начале 2020 года. Более того, назначенный послом Беларуси в США Олег Кравченко за время согласования формальностей и политического кризиса, начавшегося после президентских выборов умер, так и не дождавшись переезда в Вашингтон.