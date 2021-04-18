+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Байден назвал «совершенно несправедливой» ситуацию с Навальным

EPAM объявила о покупке компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов).

Джо Байден в загородном клубе в пригороде Уилмингтона, штат Делавэр. 17 апреля 2021 года

Президент Джо Байден в субботу назвал «совершенно несправедливой» ситуацию, в которой оказался Алексей Навальный, российский оппозиционер, находящийся в тюремном заключении, сообщило агентство «Франс-Пресс», пишет Голос Америки.

Лечащие врачи Навального сегодня предупредили, что в результате голодовки, объявленной политиком, ему грозит неминуемая остановка сердца.

«Это совершенно, совершенно несправедливо», - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об ухудшающемся состоянии Навального, находящегося в российской исправительной колонии. Джо Байден в своем ответе репортерам упомянул об «отравлении, а затем о голодовке» Навального.

Президент побеседовал с журналистами, находясь в Уилмингтоне, штат Делавэр, куда Байден уехал из Вашингтона на выходные. Как сообщило агентство «Франс-Пресс», сегодня Байден впервые за все время своего президентства сыграл партию в гольф в загородном клубе рядом с Уилмингтоном.

В Белом доме сообщили, что партнерами Байдена по игре были Рон Оливер, тесть покойного сына президента, Бо Байдена, и его старший советник Стив Рикетти.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]