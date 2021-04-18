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Состояние здоровья Алексея Навального близко к критическому

Глава «Альянса врачей» (признана в России иноагентом) и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева сообщила о его критическом состоянии. Так по разрешению родственников оппозиционера она опубликовала результаты биохимического анализа его крови.


Из документа следует, что уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль/л. С 31 марта политик держит голодовку в знак протеста против недопуска к нему квалифицированных врачей. По словам медика, у блогера наблюдается усиление риска развития почечной недостаточности. А также есть вероятность остановки сердца.

«Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжёлые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», — говорится в Twitter Анастасии Васильевой, пишет Чеснок.

Кроме того, как написал в своем Facebook кандидат медицинских наук, кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин, пациент с таким уровнем калия «должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия». И соответственно летальный исход от остановки сердца.

Несколько ранее, лечащие врачи оппозиционера уже обращались с просьбой к главе ФСИН РФ Александру Калашникову. Они хотят, чтобы их допустили к осмотру пациента. И при этом называли его состояние «критическим».

«Мы просим допустить нас к осмотру нашего пациента, которого мы наблюдали много лет. Также мы готовы незамедлительно начать переговоры и сделать все возможное сегодня, так как любое промедление и ожидание в течение выходных дней может привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья нашего пациента», — говорится в заявлении, опубликованном накануне в «Новой газете».

Однако, ответа так и не получили.
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