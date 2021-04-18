На мужа политзаключённой завели уголовное дело. У пары двое детей





Полина и Андрей Шарендо вместе с детьми / "Радио Свобода"





В субботу 17 апреля в квартиру, где живёт Андрей с двумя детьми, пришли с обыском, во время которого были изъяты телефоны и компьютеры. В то же время активист остаётся на свободе.





Полина Шарендо-Панасюк находится в СИЗО с 3 января. Она обвиняется в насилии над милиционером. Ранее она заявляла о пытках в застенках брестского изолятора после чего попала в карцер. Активистка до сих пор не идёт на сотрудничество со следствием, не даёт никаких показаний.