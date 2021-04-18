Задержание Федуты и Зенковича показали по российскому телевидению





Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Беларуси планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, сообщили в воскресенье в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".





В передаче показали кадры оперативной съемки ФСБ, на них демонстрируется задержание белорусского политолога Александра Федуты и имеющего двойное гражданство США и Беларуси юриста Юрия Зенковича, пишет Sputnik.





Цель номер один

Белорусских военных, которые должны были помогать в госперевороте, позвали в корчму на Садовом Кольце: разговор состоялся в вип-комнате. Федута с Зенковичем сразу заявили, что их цель – убийство Лукашенко.





"Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", – сказал Зенкович.





По его словам, планировалось также заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска. Федута и Зенкович предоставили генералам даже поименный список высших должностных чиновников Беларуси. По словам Федуты, как минимум 30 человек из этого списка планировалось убить или отправить в концлагерь.





"Часть из них просто МВД-шники, ГБ (государственная безопасность), часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован", – говорил Федута. "Палата представителей", – добавлял Зенкович.





Нужную информацию о чиновниках раздобыли хакеры, а все личные данные, сервера МВД, КГБ, СК взломали "наши ребята", заявил Зенкович. "Все личные данные мы предоставим", – заявил он на встрече с военными.



Распределение полномочий





На встрече Зенкович и Федута буквально распределили, кто чем будет заниматься в стране после переворота. Зенкович уточнил, что он будет отвечать за правовую реформу – курировать министерства юстиции, суды, парламент заниматься разработкой новой конституции.





"Политическая реформа, идеологические ведомства, пресса, министерство культуры, министерство образования, партийная система и ЦИК, получается, мы курируем", – добавил Федута.





Покушение на Лукашенко





В субботу президент Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Беларуси, так и иностранцы.





Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.





Инкубатор для "выращивания демократии"





В сюжете отмечается, что, по данным следствия, к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для транформации общества и государства.





После военного мятежа и убийств Беларусь должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши. По словам Федуты, "будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции".





В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп" на имущество Лукашенко, "взять тихонечко, при случае".





Кто такие Федута и Зенкович?





Александр Федута в 1994 году был в команде Александра Лукашенко, занимал должность начальника управления общественно-политической информации Администрации президента. В 2005 году написал первую политическую биографию белорусского лидера. Он также является одним из авторов "Большой Российской энциклопедии".





В 2010 году в период президентской избирательной кампании входил уже в команду кандидата в президенты Владимира Некляева, вместе с ним создавал гражданскую кампанию "Говори правду!" (в 2014 году закончил в ней работу).





Федута был задержан 20 декабря 2010 года и помещен под стражу, до апреля 2011 года находился в СИЗО КГБ, а потом его освободили под подписку о невыезде. Через месяц Федута был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года по делу о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года.





Что касается Зенковича, известно, что он адвокат, у него два гражданства – белорусское и американское. Живет в Соединенных Штатах. С начала нулевых состоит в партии БНФ. В 2007 году Зенкович был одним из организаторов акции "Чернобыльский шлях". После президентских выборов в августе прошлого года он участвовал в акциях протеста в Мядельском районе, за что получил 10 суток административного ареста. Известно, что во время ареста он объявлял голодовку.















