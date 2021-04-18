



Ольга Лойко Главный редактор политико-экономического блока новостей

Окончила два белорусских вуза (БГУ, БГЭУ), после чего пришлось обратиться в вуз британский, чтобы вернуть веру в высшее образование. Сфера журналистских интересов широкая, микро- и макроэкономическая.





Месть вышла торопливая, а от того бестолковая. Если тебя кто-то не любит, об этом лучше знать, особенно если их много и всех уволить и «каленым железом повыжигать» затруднительно. Но ковровые бомбометания — работа грубая, тут не до выплетания кренделей.





Да и кадры уже не те, искусство тонкой интриги на высшем уровне, кажется, безнадежно утрачено. То есть вроде бы вся вертикаль сплотилась на борьбу «всего хорошего со всем плохим», но и замысел, и исполнение вызывают недоумение в зрительном зале.





Вот возьмем судебный процесс над топ-менеджерами Белгазпромбанка, где высшая справедливость уже скоро одержит очередную решительную победу над злом.





Во-первых, главный "толстый буржуй" реально похудел, испортив госСМИ наработанные за год штампы. Во-вторых, отмывание средств и взятка просматривается откровенно плохо. Возможно, пролетариат и впечатлится грозными цитатами гособвинителя, но бизнес откровенно недоумевает: зачем вообще отмывать дивиденды, деньги по определению уже отмытые, то есть легальные?





Да и логика взяток за рядовые кредиты вполне перспективному бизнесу вызывает вопросы. Вот если суровым голосом зачитать историю кредитования пары-тройки даже не самых убитых предприятий промышленности или АПК, выйдет, ей-богу, куда более впечатляюще, не без вопросов к кредиторам.





А так в чем проблема, как сейчас говорят, в развитии экосистемы банка? Замутили пару стартапов, дали заработать и себе, и банку, развили бизнес, продали долю. Стартап по-белорусски вышел — с экзитом у прокурора. Продолжаем следить за процессом. Это, кстати, непросто: независимые СМИ сейчас в суде — персоны нон грата. Видимо, потому что мешают формировать правильное понимание у впечатлительных граждан, падающих в обморок от самого факта наличия у человека компании за рубежом. Стыд-то какой.





Стартап по-белорусски вышел — с экзитом у прокурора.





Впрочем, это дело политическое, а отсутствие логики и неумение слышать собственные посылы портит и дела вполне мирные.





Вот умнейший профессор Чикагского университета Константин Сонин задается простым вопросом: чем объясняются такие медленные темпы вакцинации в России? (в Беларуси они еще медленней, так что вопрос тоже актуален). Почему не используются те инструменты, которые так мощно используются в других ситуациях? Телевизионная пропаганда, административный ресурс — почему это не задействовано?





А примерно потому, почему на постсоветском пространстве не выводятся две беды, причем первая, человеческая, постоянно усугубляет вторую, инфраструктурную. Потому что задачи ставятся и решаются не в порядке приоритета, а параллельно, причем взаимно исключающие.





Так что пока одним велено топить за «Спутник», вторым — мочить буржуйские достижения в той же сфере. Вот только в стране, где еще многие верят агрессивным антипрививочникам, и большинство — в «авось пронесет», попытка дискредитировать вакцину дискредитирует, в первую очередь, вакцинацию. Вкалывают заразу всякую, а от нее то ли тромбы, то ли непреодолимое желание сплотиться вокруг сильного лидера. Короче, ну ее, ту вакцину.





В Беларуси — аналогично. Не успели начать массовую вакцинацию свою, а из телевизора уже надрываются — в Британии ужас что творится с прививками, и побочка, и дефицит, и протесты. В Германии Меркель никак с концепцией не определится — то ли локдаун, то ли нет, а Франция и вовсе со своей вакциной промахнулась — не вышло, не разработалось. А мы вот сейчас пару субботников проведем, пару миллионов долларов освоим и все разработается. Все «Спутники» с «Астрозенеками» и «Пфайзерами» переплюнем.





Угу, прикидывает народ, сперва вы на психоз все сваливали, хоккеем и трактором грозили извести напасть. Потом врачей затыкали, которые то жаловались на что-то, то и вовсе умирали невпопад. А когда до вакцинации дошло, решили очень кстати доказать преимущество белорусской модели, еще только в этой сфере и не доказавшую свою эффективность…





Интересно, что народ услышал власть куда раньше, чем власть — народ. Слету считал и пренебрежение в начале пандемии, и шапкозакидательство — в первую волну коронавируса, и тотальную послевыборную агрессию, и высокомерное игнорирование остальных перед обласканными всебелорусами. И выбрал быть собой. Спокойным и упрямым, а не суетливым и мстительным.





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