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Запад должен определить четкие «красные линии» в отношениях с РФ — Макрон

Президент Франции заявил, что Запад должен вводить санкции в случае «неприемлемого поведения» Путина.

Фото: gazeta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что международное сообщество должно определить четкие «красные линии» в отношениях с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS. 

По его словам, пишет tk.media, Запад должен вводить санкции в случае «неприемлемого поведения» президента России Владимира Путина. Макрон отметил, что одних санкций недостаточно и поддержал желание президента США Джо Байдена начать диалог с Россией. 


Эммануэль Макрон
президент Франции
Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога нам нужен авторитет. <...> Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией. <...> Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда на Украину было совершено нападение — это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного авторитета по отношению к России. 

Он отметил неспособность международного сообщества обеспечить соблюдение «красных линий» в отношении применения химического оружия сирийским диктатором Башаром Асадом в 2013 году. По его словам, это бездействие придало Путину смелости. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Францию с официальным визитом, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. К переговорам в видеоформате присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель: по итогам «стали приближаться к новому заседанию Нормандской четверки».
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