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Британия направит корабли в Черное море в знак поддержки Украины

Великобритания направит корабли британского флота в Черное море в знак поддержки Украины в связи с ситуацией на российско-украинской границе. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в ВМС.

Фото: YORUK ISIK / Reuters

Согласно данным издания, пишет Лента.Ру, эскадренный миноносец и противолодочный фрегат отделятся от авианосной группы королевского флота в Средиземном море и пройдут через Босфор в Черное море. Цель их размещения у берегов Украины — демонстрация солидарности Лондона с Киевом и союзниками по НАТО в регионе. Ожидается, что британские корабли войдут в Черное море в мае.

Ранее сообщалось, что эсминцы США, которые также направлялись в Черное море, сменили курс после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена: зашли на остров Крит и провели целый день в пункте материально-технического обеспечения Военно-морских сил США.

О планах США направить военные корабли к границам России стало известно 8 апреля. По данным CNN, Белый дом таким образом хотел поддержать Украину. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, но турецкие власти заявили о получении уведомления о проходе двух военных кораблей в акваторию Черного моря.

Напряженность в отношениях России и Украины, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.
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