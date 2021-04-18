«В связи с намерениями Лукашенко принять очередные «судьбоносные» решения за спиной беларуского народа накануне визита в Москву, Народное антикризисное управление считает необходимым заявить, что нелегитимный президент не имеет права ни выступать от имени беларуского народа, ни подписывать какие-либо международные договоры», — заявил Павел Латушко.





«Любые его решения, в том числе которые могут поставить под угрозу суверенитет и независимость Беларуси, не будут иметь юридической силы. Единственным документом, с которым согласятся и беларуский народ, и мировое сообщество, может стать решение Лукашенко об отставке», — уверен политик.





Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что готовится принять одно из самых принципиальных для себя решений за последние 25 лет.





При этом он заявил, что у кого-то что-то не получится.