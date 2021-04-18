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Штаб Тихановской: в "покушении на Лукашенко" есть признаки провокации

Команда Светланы Тихановской прокомментировала заявление о покушении на Лукашенко и его семью. В штабе политика считают, что к делу могут быть причастны российские и белорусские спецслужбы.

Штаб Тихановской: в "покушении на Лукашенко" есть признаки провокации
Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya
"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США", — говорится в сообщении пресс-службы Светланы Тихановской, передает Еврорадио.

В штабе Тихановской считают, что пока стоит воздерживаться от поспешных выводов, "которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", и напоминают, что сама политик выступает за выход из политического кризиса путём переговоров и проведения свободных выборов.

17 апреля во время субботника Лукашенко заявил, что на его и его детей готовилось покушение. Причастные к заговору задержаны — якобы это политолог и литературный критик Александр Федута, американский юрист белорусского происхождения Юрий Зенкович и председатель партии БНФ Григорий Костусёв. И этим процессом якобы руководили американские спецслужбы.

Позднее задержание Фядуты, Кастусева и Зенковича прокомментировало ФСБ России. Спецслужбы заявили, что военный переворот в Беларуси планировался по сценарию "цветных революций" с участием местных и украинских националистов, а также физическая ликвидацияЛукашенко. В ФСБ сослались на "информацию от белорусских партнеров".

Интересно, что в тот же вечер госканал сообщил, что "переворот" был запланирован на июнь-июль, а ФСБ — на 9 мая 2021 года.
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