Чехия высылает 18 российских дипломатов, вызвала посла РФ в МИД
Чешская сторона уведомила РФ о высылке 18 российских дипломатов из республики, посол России в Праге вызван в МИД страны, заявили "Интерфаксу" в российской дипмиссии в Чехии.
Посольство России в Праге. Фото: Reuters
Да, чешская сторона нас уведомила. Посла вызывают в МИД Чехии", - заявили в посольстве РФ в Праге.
По данным европейских СМИ, речь идёт о якобы сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, пишет interfax.by. В сообщениях указывается, что такое решение в Праге приняли, так как утверждают, что пришли к выводу, что российская разведка якобы причастна ко взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда, как напоминают СМИ, погибли двое человек.
Чешское радио отмечает, что премьер страны Анджей Бабиш на экстренно созданной пресс-конференции заявил, что у властей якобы есть данные, указывающие на "причастность российских спецслужб ко взрыву".
Со своей стороны, глава МВД Ян Гамачек пояснил, что у высылаемых дипломатов есть 48 часов на то, чтобы покинуть страну.
08:38 18/04/2021
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