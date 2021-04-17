+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Кулаженко – один из семи задержанных: этот был дискуссионный клуб

Один из семерых, кто по версии КГБ и ФСБ готовили покушение на Лукашенко и его семью, прокомментировал Еврорадио скрин с Zoom-конференции, которую госпропаганда использует как "доказательство".

Павел Кулаженко во время сдачи испытаний на право ношения черного берета / архивное фото

По словам бывшего омоновца Павла Кулаженко, это был просто"обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков".

— Был дискуссионный клуб, не более, дискуссионный клуб политических теоретиков. Записи разговора у меня нет. Кто мог слить? Это открытая конференция была, она многим рассылалась, — говорит он.

Павел Кулаженко начинал срочную службу в в/ч 5530 под Полоцком. Курсы младших командиров проходил в в/ч 3214 под руководством полковника Дмитрия Павличенко. В 2011 году окончил юрфак БГУ и завершил службу в Витебском ОМОНе в звании прапорщика. Занимался смешанными единоборствами. Переехал в Нью-Йорк. Сейчас работает тренером.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]