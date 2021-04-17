Кулаженко – один из семи задержанных: этот был дискуссионный клуб

Павел Кулаженко во время сдачи испытаний на право ношения черного берета / архивное фото





По словам бывшего омоновца Павла Кулаженко, это был просто"обычный разговор с дискуссионного клуба политических теоретиков".





— Был дискуссионный клуб, не более, дискуссионный клуб политических теоретиков. Записи разговора у меня нет. Кто мог слить? Это открытая конференция была, она многим рассылалась, — говорит он.





Павел Кулаженко начинал срочную службу в в/ч 5530 под Полоцком. Курсы младших командиров проходил в в/ч 3214 под руководством полковника Дмитрия Павличенко. В 2011 году окончил юрфак БГУ и завершил службу в Витебском ОМОНе в звании прапорщика. Занимался смешанными единоборствами. Переехал в Нью-Йорк. Сейчас работает тренером.



