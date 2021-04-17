Более 70 мировых знаменитостей подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить Алексею Навальному в колонии квалифицированную медицинскую помощь. Обращение опубликовано в Le Monde, The Economist, Der Spiegel, Politiken, La Repubblica.

"Мы обращаемся к вам, господин президент, с просьбой немедленно предоставить Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение, в которых он срочно нуждается и на которые он имеет право, как и любой гражданин России", - говорится в письме. Путин, как избранный глава государства и гарант закона, должен обеспечить соблюдение этого права.









В письме отмечается, что Навальный просил, чтобы его обследовал и лечил выбранный им врач, что является правом любого гражданина России. После отклонения этой просьбы он объявил голодовку в знак протеста, пишет newsru.com

Письмо подписали режиссер Джей Джей Абрамс, лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, Джон Максвелл Кутзее, Луиза Глюк, Герта Мюллер и Орхан Памук, писатели Джоан Роулинг, Майкл Каннингем, Нил Гейман, Марк Леви, Амели Нотомб, Салман Рушди, Патрик Зюскинд, Том Стоппард, Майкл Ондатже, актеры Бенедикт Камбербэтч, Алан Камминг, Дэвид Духовны, Рэйф Файнс, Стивен Фрай, Джуд Лоу, Иэн Маккелен, Билл Найи, Ванесса Редгрейв, Кристин Скотт Томас, участник группы АВВА Бьорн Ульвеус и фронтмен группы Radiohead Том Йорк.





Лечащие врачи Навального в тот же день опубликовали в "Новой газете" открытое письмо к директору ФСИН Александру Калашникову, отметив, что состояние оппозиционера близко к критическому.



