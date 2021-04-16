К похищениям, арестам и депортациям белорусских активистов в РФ за последние месяцы мы уже успели привыкнуть. Этим с равным усердием занимаются и наши силовики, и белорусский КГБ, пишет Новая газета. Мешок на голову, и вперед. И понятно почему: оппозиция — общий враг. Но история Юрия Зенковича и Александра Федуты в этот ряд не укладывается. Тут явно что-то другое.





Все белорусские спикеры, с которыми я говорил, произносят одно и то же слово — «провокация». И отмечают несколько странностей. Главная странность — почему-то очень важно было взять их именно в Москве, хотя были возможности сделать это без шума в Минске или, например, в Киеве.





На самом деле похищенных должно было быть трое. Как минимум.





Для начала это не активисты. И вообще компания очень странная.





Политолог Дмитрий Болкунец, политтехнолог Александр Федута и юрист Сергей Зенкович





Американский юрист Зенкович, который помогал белорусам получить политическое убежище в США и был каким-то образом связан с организацией «Буслы» (о ней чуть ниже). Он же в прошлом году заявил о своем желании участвовать в президентских выборах, но так и не доехал до них.





Политтехнолог Федута. Когда-то он был пресс-секретарем Лукашенко и по распространенному мнению привел его к власти. В 2010-м был политконсультантом кандидата в президенты Некляева. За что и сел тогда на несколько месяцев.





Дмитрий Болкунец, экономист, политолог, эксперт по отношениям России и Беларуси. В конце марта против него возбудили уголовное дело в Минске, и он бежал из Москвы в Варшаву. Если бы не бежал, был бы третьим, за ним уже выслали команду похитителей. Эти сведения подтвердил Игорь Макар, бывший сотрудник МВД Беларуси.





Последняя запись на странице Зенковича — «создаем дружины народной самообороны». И логотип молодежного движения «Буслы ляцяць» («Аисты летят») — организации, созданной для защиты от насилия и репрессий властей. Белорусы не видят в ней ничего радикального. А кто-то, судя по всему, видит. Жена Зенковича Елена Денисовец разговаривала с менеджером отеля, которая последней видела мужа. По словам менеджера, она видела, как люди в штатском скрутили Юрия и сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». А это расстрельная статья, между прочим. Но от самообороны до терроризма — дистанция огромного размера.





Болкунец предположил, что «Буслы» могли быть инициированы белорусским КГБ с провокационными целями. Чтобы связать оппозицию с радикалами. Так или иначе, под теорию заговора их очень легко подверстать.

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Кто-то очень хочет сначала имитировать, а потом раскрыть российский заговор с целью свержения Лукашенко.





Федута, наоборот, ни в чем радикальном не замечен, солидный человек, лектор, не пламенный революционер точно. Но у него с давних пор хорошие связи в Москве. С кем он встречался или собирался встретиться тут, неизвестно, это могли быть как протестные люди, так и вполне лояльные. Но сам факт таких контактов Минск раздражает безмерно. Напомню, что Тихановская была обвинена в терроризме и объявлена в розыск сразу после того, как заявила о своем желании встретиться с Путиным.





И еще. Накануне похищения Федута дал довольно жесткое интервью. «Нацистом Лукашенко назвать нельзя, — сказал он, — фашистом можно. Нацизм — это идеология, фашизм — форма организации правления государством.

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То, что мы видим, с моей точки зрения, обыкновенный фашизм». Могло такое понравиться в Минске? Вряд ли.





При чем тут Болкунец? Да, в сущности, ни при чем. Если не считать, что в конце марта он должен был встретиться с Федутой, но так и не встретился, вынужден был уехать. Мнение Болкунца: «Всех этих ребят развели КГБ и пресс-служба Лукашенко, чтобы показать, как люди пытаются свергнуть режим с помощью внешних сил».





Есть у провокации и геополитический смысл. Зенкович — гражданин США. А похищение американского гражданина в другой стране и вывоз его в третью страну —это, согласитесь, скандал. Причем скандал, который подставляет Россию. Вернее, так: прячет Лукашенко за спину Путина. Если Америка начнет возмущаться по поводу задержания Зенковича, ей придется иметь дело с Россией. Лукашенко втягивает Путина в свою игру, показывает, что у них один враг —Запад. Мы с вами в одной лодке — он это уже много раз говорил.





Есть тут и сигнал для своих, на внутреннюю аудиторию.

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Александр Григорьевич уже давно проводит эту мысль: протесты — пророссийские, и имеют своей целью свергнуть его, единственного гаранта независимости Республики Беларусь.





Почти одновременно с московским похищением в Беларуси был арестован некто Андрей Новиков, российский гражданин, женатый на белоруске, подполковник полиции в отставке. В свое время он собирал подписи за Тихановскую, проходил по делу о беспорядках. Идеальная фигура для истории про руку Кремля в белорусских протестах.





Скорее всего, дело Федуты и Зенковича, которые находятся сейчас в минском СИЗО КГБ, попадет в сериал «Манкурты». Это что-то вроде нашей «Апологии протеста», гремевшей когда-то на НТВ. Пропагандистский, якобы документальный фильм с продолжением. Якобы — потому что постановок там не меньше, чем реальных событий. А темы те же: сливы, заговоры, проплаченная оппозиция, предатели, перебежчики, кукловоды, которые хотят родной стране зла.





Конструкция противоречивая, концы с концами не сходятся. Антироссийская риторика перемешана с антизападной, сторонники Тихановской с ее противниками. Но мы же знаем, что ложь должна быть чудовищной, тотальной. Только тогда подействует.





Так выглядит белорусская комбинация. Зачем она нужна Лукашенко, более или менее ясно.

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Но вот зачем все это нашим спецслужбам, без участия которых КГБ в Москве не смог бы ничего сделать? Ну не дети же. Зачем позволять так цинично себя использовать? Какой в этом смысл?





Еще в начале зимы наши органы, преследуя белорусских активистов в Питере и Москве, упорно пытались связать их с нашей оппозицией, с выходами за Навального, с массовыми протестами. То ли действительно верили в этот бред, то ли делали вид.





Я разговаривал с активистом Русланом Хазиным, которого вынудили уехать из Петербурга в Варшаву. Вот как он описывает свою беседу с силовиками:





«Стали интересоваться, как я координирую людей, от кого получаю информацию и задания. «Вы тут собираетесь по белорусской тематике, а наши это видят и тоже делают митинги, это триггер для протестов, связанных с Навальным». Смысл был в том, что мы подаем плохой пример россиянам».





Но зацепиться спецслужбам было не за что. Связь не прослеживалась. А теперь, после московской комбинации с Зенковичем и Федутой, у них развязаны руки.



