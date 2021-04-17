— Я думаю, что встреча с Путиным 22 апреля будет касаться возвращения к истории с дорожными картами, которая прервалась в 2019 году. Россия возобновит свою политику принуждения к интеграции, увязывая этот вопрос с экономической поддержкой, — отметил Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці».





Он объяснил, почему вопрос интеграции именно сейчас снова появился в повестке двусторонних отношений:





— Этот вопрос сейчас самый главный, который Москва связывает с выделением очередного кредита. Позиции Лукашенко ослабли, ухудшилась экономическая ситуация в Беларуси, соответственно, возросла потребность в российской поддержке. И Россия этим воспользуется для того, чтобы принудить Беларусь к интеграции, сначала экономической, ну, а дальше возможны и элементы политической интеграции. Если происходит интеграция в таможенной и налоговой сферах, то необходимо создание соответствующих наднациональных органов.





— Есть ли у Лукашенко шанс снова не подписать эти карты?





— Шанс всегда есть.





— Это может перекрыть финансирование?





— Придется выбирать между меньшим и большим злом. И здесь, я думаю, речь будет идти о степени суверенитета, степени независимости, которой он готов платить за российскую экономическую поддержку. Это первое.





Также его решение будет зависеть от того, насколько он считает свое положение устойчивым. Если Лукашенко считает, что ему ничего не грозит и протестов больше не будет, тогда он сможет разговаривать с Путиным более жестко. Если же считает, что его положение уязвимое, тогда будет готов идти на серьезные уступки в плане суверенитета.





Путин сделал паузу, выждал, посмотрел, что протесты действительно минимизировались, Лукашенко взял ситуацию под контроль. Каких-то признаков того, что протесты возобновятся, Москва не видит. А раз так, то надо побыстрее использовать этот момент, чтобы принудить Беларусь к подписанию каких-то документов об унификации.





— То, что для многих стран Лукашенко имеет статус нелегитимного, Кремль не остановит?





— Москву это не волнует. Но о будущем говорить сложно. Даже если происходит какая-то революция, переворот, как правило, новые власти заявляют о том, что они готовы выполнять все международные обязательства, которые приняло предыдущее правительство. Но в данной ситуации неизвестно, кто придет на смену Лукашенко.



