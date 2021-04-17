В МИД прокомментировали задержание консула в РФ

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что задержание ФСБ РФ в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины является очередной провокацией государства- агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль украинских границ. Об этом он сказал в субботу, 17 апреля, в комментарии УНН.





"Очередная провокация государства агрессора относительно Украины на фоне военной эскалации вдоль границ Украины и на территории временно оккупированного Крыма. В соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ в отношении российских дипломатов", - сказал Енин.





Напомним, сегодня стало известно, что в РФ задержали украинского консула. Его подозревают в получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов, пишет korrespondent.net





Накануне в МИД РФ сообщили, что высылают из страны пять польских дипломатов в ответ на высылку троих российских из Польши.



