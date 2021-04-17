Россия везде ухитряется находить только позор, в случае войны в Украине РФ отхватит позор "в неперевариваемых дозах". Такое мнение в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube 11 апреля, выразил российский публицист Александр Невзоров.









Когда дело дойдет до темы "умирать", то выяснится, "что патриотические мультики сами воевать не могут и умирать тоже", отметил Невзоров. По его словам, ни один российский солдат или офицер не будет иметь ни малейшего понятия, "за каким он здесь чертом и за чьи яхты и дворцы воюет".





"И на фронтах, по традиции, как всегда окажутся "срочники", имеющее опыт стрельбы только со швабр, лопат, беготни за пивом для дедов и заправки коек. Этих цыплят в камуфляже отчаянно злые, и опытные, и дико мотивированные батальоны [экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша передушат тысяч пять за первую неделю", – сказал Невзоров.





На РФ "обрушится ливень из цинковых гробов", а через неделю он усилится, прогнозирует публицист.





"Россия везде ухитряется находить только позор. Найдет, проглотит его, кое-как переварит и несколько лет исходит страшным медийным поносом. А тут (в Украине. – "ГОРДОН") она отхватит позор сразу же в неперевариваемых дозах, – подчеркнул Невзоров. – Увидев российскую армию в деле, японцы сразу вспомнят про Курилы, немцы улыбнутся про Кенигсберг, Молдова – про Приднестровье".



