+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Пересмотр соглашений: Норвегия разрешит США строить военные объекты на территории страны

Пересмотр соглашения с Осло позволяет Вашингтону возводить объекты оборонного значения на трех аэродромах и одной военно-морской базе в этой стране НАТО

Норвегия, граничащая на севере с Россией, заявила в пятницу о подписании пересмотренного соглашения с США о регулировании американской оборонной деятельности на своей территории.
Соглашение между двумя союзниками по НАТО позволит Соединенным Штатам возводить военные объекты на трех норвежских аэродромах и одной военно-морской базе, однако США не сможет создавать на территории страны отдельные собственные базы, заявили в правительстве, пишет golosameriki.com

Договор, заключенный правительством Эрны Сольберг, должен быть ратифицирован парламентом Норвегии до его вступления в силу.

«Соглашение регулирует и облегчает присутствие, обучение и маневры (военных) США в Норвегии, тем самым способствуя быстрому усилению американской военной мощи в Норвегии в случае кризиса или войны», - заявили в правительстве.

Отношения между Норвегией и Россией, которые имеют общую арктическую границу, постепенно улучшались в период после «холодной войны», однако это потепление прекратилось после того, как Москва аннексировала в 2014 году Крым.


© Royal Norwegian Ministry of Defence/Winnefride Steen, Forsvaret


В отношениях двух стран возникла напряженность из-за наращивания военного потенциала по обе стороны границы и более частого проведения военных маневров, но обе страны также сотрудничают по таким вопросам, как приграничный туризм, торговля и рыболовство.

Норвегия, которая в 1949 году стала одним из учредителей НАТО, всегда заявляла, что не позволит создавать иностранные базы в мирное время или размещать ядерное оружие, хотя западные войска могут проводить учения на ее территории.

«Наше сотрудничество с союзниками постоянно развивается. Соглашение подтверждает тесные отношения Норвегии с США и подтверждает ключевую позицию Норвегии на северном фланге НАТО, - заявила министр иностранных дел Ине Эриксен Сурейде, - Наша политика в отношении размещения иностранных войск на территории Норвегии, накопления или развертывания ядерного оружия и посещения портов остается неизменной», - сказала она.

Посольство России в Осло пока не прокомментировало заявления норвежского правительства.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]