Почему Лукашенко активизировался на международной арене и планирует очередной визит в Россию, комментирует в живом эфире «Белсата» политолог Валерий Карбалевич.





16 апреля в Минск с визитом прибыл премьер министр России Михаил Мишустин. Главная цель визита, обсуждение интеграции таможенной и налоговой систем Беларуси и России, пишет БелТА.





По словам политолога Валерия Карбалевича, Москва пользуется слабым положением Лукашенко, «Фактически Россия возвращается к той стратегии, которая была озвучена еще в декабре 2018 года, во время знаменитого визита тогдашнего премьера России Дмитрия Медведева в Брест, где он фактически выдвинул ультиматум. Смысл этого ультиматума в том, что Россия будет впредь экономически поддерживать Беларусь только при условии, что Беларусь согласится на более тесную интеграцию. В СМИ это тогда назвали «принуждением к интеграции». Весь 2019 год обсуждали дорожные карты, но в конце концов из этого ничего не получилось. Ведь понятно, что новый шаг на пути интеграции означает новый шаг в ограничении белорусского суверенитета», – говорит Валерий Карбалевич.





После выборов 2020 года ситуация существенно изменилась, прежде всего из-за отсутствия легитимности у Лукашенко как внутри страны, так и среди внешних партнеров, говорит эксперт.





«В Сочи в ходе переговоров 22 февраля стороны заявили, что возвращаются к интеграционной стратегии и визит Мишустина в Минск это важная составляющая реализации этой стратегии», – говорит собеседник «Белсата».





Экономическая ситуация сейчас тоже не в пользу официального Минска, обращает внимание эксперт. Круг потенциальных кредиторов для Минска значительно сузился из-за политического кризиса, который длится с прошлогоднего августа.





«Если в 2019 году была возможность получить кредиты от международных финансовых организаций, то сейчас эта тема закрыта. Кроме России некому давать деньги. Кроме того, с помощью России могут быть созданы новые фирмы, возможно совместные, через которые можно будет продавать нефтепродукты в ЕС и не подпадать под санкции. Возможно об этом шла речь сегодня в Минске во время визита Мишустина и будет идти во время визита Лукашенко в Москву», – говорит Валерий Карбалевич.





Отметим, что на 22 апреля в Москве запланирована встреча Лукашенко и Путина. А 26 апреля планируется возобновление санкций США против 9 белорусских предприятий.







