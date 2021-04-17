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Дальше без Кастро: Рауль Кастро заявил об уходе из власти

Дальше без Кастро: Рауль Кастро объявил об уходе с поста главы Компартии Кубы


Эпоха правления династии Кастро заканчивается. Преемником Рауля, как ожидается, станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель.
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро в пятницу, 16 апреля, заявил об уходе с поста. Об этом со ссылкой на латиноамериканские СМИ сообщает Интерфакс.

Во время своего выступления на съезде Компартии Кубы Кастро заявил, что оставит управление партией более молодому поколению. В сообщениях отмечается, что он, видимо, окончательно сложит с себя полномочия руководителя Компартии Кубы уже на этих выходных.

Таким образом, впервые за 60 лет представители династии Кастро не будут занимать руководящие посты в партии, пишет korrespondent.net

Старший брат Рауля Кастро, кубинский революционер и политический деятель Фидель Кастро пришел к власти в 1959 году. По состоянию здоровья в 2006 году он передал исполнение обязанностей на всех своих постах своему соратнику и брату Раулю. 25 ноября 2016 года Фидель Кастро умер.

В 2011 году Рауль Кастро был официально избран Первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы, а затем, в 2016 году, переизбран на второй срок.

Восьмой съезд партии продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Кастро, перейдет его преемнику. Ожидается, что им станет действующий президент страны Мигель Диас-Канель.

Однако, Кастро, вероятно, даже после ухода со своего поста, сохранит немалое влияние на кубинскую политическую элиту.

Рауль Кастро в 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.

Напомним, в 2019 году США ввели санкции против Рауля Кастро.
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