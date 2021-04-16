+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Макей - о конституционном процессе, а дипломаты напомнили министру о политзаключенных и новых выборах. Вот и поговорили

16 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Германии Манфредом Хутеррером и послом Франции Николя де Лакостом.

Макей - о конституционном процессе, а дипломаты напомнили министру о политзаключенных и новых выборах. Вот и поговорили
16 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с послом Германии Манфредом Хутеррером и послом Франции Николя де Лакостом. В кратком сообщении МИД нашей страны сообщается, что было обсуждено "состояние белорусско-европейских и двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня". Макей рассказал о "конституционном процессе" в Беларуси и о других "вопросах развития ситуации внутри страны".

"Предметно подтверждено соблюдение подходов и принципов, на которых Беларусь готова выстраивать взаимодействие с западными партнерами, — отмечает пресс-служба МИД Беларуси. — В рамках беседы подтверждена взаимная заинтересованность сторон в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога".

В сообщении пресс-службы французского посольства есть то, что не попало в сообщение МИД Беларуси. Послы выразили Владимиру Макею "обеспокоенность правительств своих государств по поводу ситуации с правами человека в Беларуси". Они напомнили о позиции Евросоюза "о невозможности нормализации отношений до тех пор, пока не будет положен конец силовым действиям, направленным против мирных демонстрантов", а также "пока не будут освобождены все политические заключенные и не будет начат широкий всесторонний политический диалог и, как следствие, проведены новые президентские выборы".
euroradio.fm
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]